Cuccioli tra feci e rifiuti l' orrore nell' allevamento abusivo | salvati cani Yorkshire e Maltesi
In un allevamento abusivo nella zona di Brusimpiano, nel Varesotto, sono stati trovati quaranta cani tra cui Yorkshire e Maltesi. Gli animali erano tenuti in condizioni di incuria, tra rifiuti, feci e urine. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al salvataggio degli animali, che sono stati trasferiti in strutture di recupero. La scoperta ha portato all'apertura di un procedimento legale contro i responsabili.
Quaranta cani vivevano tra rifiuti, feci e urine in un allevamento abusivo a Brusimpiano, nel Varesotto. Li hanno scoperti i militari della guardia di finanza di Varese durante un controllo del territorio, operando insieme al dipartimento veterinario dell’Ats Insubria.Denutriti e feritiLa.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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