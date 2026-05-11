Cuccioli tra feci e rifiuti l' orrore nell' allevamento abusivo | salvati cani Yorkshire e Maltesi

In un allevamento abusivo nella zona di Brusimpiano, nel Varesotto, sono stati trovati quaranta cani tra cui Yorkshire e Maltesi. Gli animali erano tenuti in condizioni di incuria, tra rifiuti, feci e urine. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al salvataggio degli animali, che sono stati trasferiti in strutture di recupero. La scoperta ha portato all'apertura di un procedimento legale contro i responsabili.

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