La Protezione civile della regione ha emesso un'allerta meteo di colore giallo che riguarda la Campania fino a sabato 16 maggio. Sono previsti temporali, raffiche di vento intenso, grandine e il mare sarà agitato. La comunicazione segnala che le condizioni atmosferiche potrebbero peggiorare nel corso dei prossimi giorni, portando a possibili disagi sul territorio. La situazione sarà monitorata costantemente dalle autorità competenti per valutare eventuali interventi.

La Protezione civile della Regione ha diramato un’allerta meteo in Campania di colore giallo valida fino a sabato 16 maggio: previsti temporali, vento forte, grandine e mare agitato. La Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo in Campania di livello giallo valida dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani, sabato 16 maggio, sull’intero territorio regionale. La decisione è stata adottata sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale della Regione Campania relative agli scenari meteorologici attesi e alla loro evoluzione nelle prossime ore. Secondo l’avviso diffuso dalla Protezione civile, sono previsti locali rovesci e temporali, anche intensi a livello locale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Allerta meteo in Campania, previsti temporali e vento forte

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Allerta meteo gialla su tutta la Campania, attesi temporali e raffiche di vento

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