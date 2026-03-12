Allerta meteo a Napoli e in Campania temporali e forte vento venerdì 13 marzo

Venerdì 13 marzo, Napoli e la Campania sono state interessate da un’allerta meteo che ha portato temporali e venti intensi. Durante la giornata sono previste forti piogge, in particolare sulla zona costiera della regione. Le autorità hanno diffuso avvisi per le condizioni meteorologiche avverse che si sono verificate nel territorio.

Forti piogge sono previste per gran parte della giornata di domani, venerdì 13 marzo, soprattutto sulla zona costiera del territorio regionale.