La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta meteo a causa di venti intensi provenienti da sud-ovest, con raffiche significative. Si prevede anche un mare molto mosso, con possibili mareggiate lungo le zone costiere esposte. La comunicazione si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale e riguarda le aree interessate dalla regione. Le autorità consigliano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalla mezzanotte alle 23.59 di domani, 26 marzo. “Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico”, fa sapere in una nota la Protezione Civile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Allerta meteo in arrivo: venti forti e mare agitato

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