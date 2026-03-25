Allerta meteo in Campania | venti forti e mare agitato

Da 2anews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'allerta meteo è stata emessa in Campania fino al 26 marzo, a causa di venti intensi e mare mosso. Il livello di rischio idrogeologico è stato classificato come verde. Le autorità hanno segnalato condizioni di mare agitato e venti di forte intensità nella regione. È previsto che le condizioni meteorologiche persistano nelle prossime ore.

Allerta meteo in Campania fino al 26 marzo per venti forti e mare agitato. Livello verde per rischio idrogeologico. La Protezione Civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato, valido su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, 26 marzo. Le amministrazioni locali sono invitate a mettere in atto tutte le azioni utili a prevenire e mitigare eventuali criticità, in linea con i protocolli previsti per le condizioni meteorologiche avverse. Non sono invece previste particolari problematiche legate alle precipitazioni. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l’allerta resta di livello verde. 🔗 Leggi su 2anews.it

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