L'allenatore di calcio ha manifestato la volontà di lasciare il suo incarico al termine della stagione, in seguito a un contrasto pubblico con un giocatore della squadra. La discussione tra i due è avvenuta durante un allenamento e si è protratta anche in conferenza stampa. La società ha avviato incontri per valutare il futuro della guida tecnica, mentre il tecnico ha dichiarato di essere pronto a lasciare il club. La situazione ha generato preoccupazioni tra i tifosi e i membri dello staff.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi tempi, si sono diffuse voci in Italia riguardo alla decisione del tecnico rossonero Massimiliano Allegri di voler lasciare il club al termine della stagione. Le tensioni all’interno della società sarebbero aumentate a seguito di un contrasto con Zlatan Ibrahimovic, il consigliere senior del club. La stagione dell’AC Milan è stata caratterizzata da alti e bassi. La squadra aveva avviato la campagna con una straordinaria serie di 24 partite senza sconfitte, ma nel finale di stagione ha visto un’improvvisa caduta nel rendimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Allegri pronto ad abbandonare il Milan dopo il conflitto con Ibrahimovic.

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