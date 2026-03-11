Ibrahimovic sicuro | Essere al Milan non è per tutti richiede molto Lavorare con Allegri è semplicissimo bravissimo con i giocatori e con il gruppo

Ibrahimovic ha dichiarato che essere al Milan non è qualcosa per chiunque, perché richiede impegno e dedizione. Ha anche affermato che lavorare con Allegri è molto semplice, poiché il tecnico è abile nel gestire i giocatori e l’intero gruppo. Queste parole riflettono la sua opinione sulla complessità del ambiente milanista e sulla capacità di Allegri di guidare la squadra.

Cremonese-Milan, Pavlovic: “Con Allegri mi sento molto bene e sono migliorato molto”Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...