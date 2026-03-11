Scelto Kean in attacco il Milan è pronto ad accontentare Allegri

Il Milan sta preparando la prossima stagione e ha scelto Moise Kean come possibile rinforzo in attacco. Il centravanti classe 2000 è il nome più caldo tra i candidati e potrebbe arrivare a breve. La società rossonera sembra intenzionata a soddisfare le richieste di Allegri, che ha indicato il giovane attaccante come obiettivo prioritario.

Moise Kean è il nome più caldo per l’attacco del Milan in vista della prossima stagione con il centravanti classe 2000 che potrebbe rappresentare il grande colpo per i rossoneri. Milan deciso su Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo una grande stagione come quella passata, Moise Kean sta facendo più fatica ad imporsi in un’annata davvero difficile per tutta la squadra della Fiorentina. Nonostante questo, la punta della nazionale italiana è sul taccuino di diverse squadre europee, tra cui proprio il Milan. Nella giornata di oggi La Gazzetta dello Sport ha confermato quanto scritto da Calciomercato.it nelle scorse settimane, ossia la volontà del Milan di puntare sull’attaccante italiano che gode della stima della società, dell’allenatore e dello spogliatoio rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leao, Kean e Vlahovic: il filo rosso di Allegri per l’attacco del MilanTre nomi con un filo rosso che li unisce, chiamato Massimiliano Allegri: Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic.

