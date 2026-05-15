In Italia si discute di un'alleanza tra uomini e donne per superare gli stereotipi di genere, considerandola più di uno slogan, ma una possibilità concreta. Gli stereotipi di genere sono percepiti come dannosi per tutti, inclusi gli uomini, ma nella vita di tutti i giorni il Paese mostra difficoltà nel eliminarli. La questione viene affrontata in vari ambiti, con un crescente interesse a promuovere cambiamenti nelle modalità di relazione e di rappresentazione sociale. Tuttavia, le sfide pratiche restano evidenti in molte situazioni quotidiane.

G li stereotipi di genere fanno male a tutti, uomini compresi, eppure il nostro Paese fatica a liberarsene nella pratica quotidiana. È questo il ritratto che emerge da una ricerca condotta da Ipsos-Doxa per NTT Data e Valore D, indagine che ha esplorato come donne e uomini si immaginino reciprocamente e quanto si riconoscano in quegli immaginari. Già solo il punto di partenza è sorprendente: il 92% degli intervistati ritiene che i comportamenti di genere siano almeno in parte frutto della cultura e non della biologia. In altre parole, quasi tutti ammettono implicitamente che le cose potrebbero andare diversamente. Eppure, nonostante questa consapevolezza diffusa, gli stereotipi resistono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alleanza tra uomini e donne contro gli stereotipi di genere: non è uno slogan, ma una prospettiva concreta che l'Italia sembra pronta ad abbracciare, almeno in teoria

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