Veronica Pivetti a Carpi un viaggio tra musica e parole contro gli stereotipi di genere

Domenica 8 marzo, al Teatro comunale di Carpi, si svolge uno spettacolo con Veronica Pivetti che porta in scena “L’inferiorità mentale della donna”. L’evento, programmato per le 17 e accessibile solo su prenotazione, si inserisce nella celebrazione della Giornata internazionale della donna. Lo spettacolo combina musica e parole e si ispira a un trattato scritto da Paul, affrontando temi legati agli stereotipi di genere.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare L’idea che le donne siano state considerate, per secoli, fisiologicamente deficienti può suggerirci qualcosa? È questa la domanda da cui nasce lo spettacolo che mette in scena testi, che pochi conoscono, tra i più discriminanti, paradossali e, loro malgrado, esilaranti scritti nel secolo scorso. “Come stanno le cose con i sessi? Un vecchio proverbio ci suggerisce: capelli lunghi, cervello corto”. Esordisce così Moebius, all’epoca assistente nella sezione di neurologia di Lipsia, nel suo piccolo compendio nel quale afferma che le donne, essendo dotate di crani piccoli e di un cervello dal peso insufficiente, sono completamente sprovviste di giudizi propri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

