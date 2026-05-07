Negli ultimi tempi si osserva un aumento della consapevolezza sugli squilibri di diritti tra uomini e donne, ma i dati indicano che la generazione più giovane mostra un’adesione agli stereotipi superiore rispetto a quella dei genitori e dei fratelli maggiori. La questione non riguarda solo il riconoscimento delle criticità, ma anche la difficoltà di tradurre questa consapevolezza in azioni concrete. Si tratta di un fenomeno che sembra rappresentare un arretramento culturale inatteso, nonostante gli sforzi di sensibilizzazione.

N on si tratta di riconoscere la falla: la vediamo sempre meglio. Il problema è capire come chiuderla, traducendo in azione la consapevolezza e contrastando quello che si configura com e un arretramento culturale inatteso. È questa la fotografia della parità di genere in Italia che esce dalla seconda edizione dell’ Osservatorio BeHer di Birra Peroni – realizzato in collaborazione con Ipsos. In Italia solo il 6% di donne CEO: la denuncia sulla parità che non c’è X Se, infatti, il 59% della popolazione riconosce lo squilibrio di diritti tra uomini e donne nel lavoro (e sono cinque punti in più rispetto al 2024), parallelamente si registra una tendenza opposta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sembra un paradosso: mentre aumenta la consapevolezza degli squilibri di diritti tra uomini e donne, proprio la generazione più esposta al tema mostra un'adesione agli stereotipi superiore a fratelli maggiori e genitori. Che cosa sta succedendo?

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