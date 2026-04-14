Truffa Tari su WhatsApp | allarme a Raffadali attenzione al numero!

A Raffadali si sono verificati tentativi di truffa via WhatsApp, dove alcuni residenti hanno ricevuto messaggi che si spacciavano per comunicazioni ufficiali relative alla tassa sui rifiuti. I messaggi invitavano a chiamare un numero di telefono non autorizzato, utilizzando il nome degli uffici competenti. Le autorità hanno avvisato i cittadini di prestare attenzione e di non condividere dati personali o chiamare numeri sospetti.

Un tentativo di truffa digitale sta colpendo i residenti di Raffadali attraverso messaggi inviati su WhatsApp, sfruttando il nome degli uffici Tari per indurre le persone a chiamare un numero falso. Il sindaco Cuffaro ha prontamente segnalato l’accaduto sui social media, avvertendo la cittadinanza di non rispondere a tali comunicazioni e di non contattare il recapito indicato nelle scritte ricevute, poiché il rischio concreto è la sottrazione immediata di credito telefonico tramite la chiamata stessa. Il meccanismo del raggiro e l’intervento delle autorità locali. La frode si manifesta con messaggi che sollecitano un contatto telefonico urgente presso presunti uffici preposti alla tassa sui rifiuti, facendo leva sulla necessità di gestire comunicazioni importanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Tari su WhatsApp: allarme a Raffadali, attenzione al numero! Truffa Tari a Berchidda: allarme per i falsi SMS e il numero 893I residenti di Berchidda sono stati colpiti da una nuova ondata di messaggi fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali dell’Ufficio Tributi per... Messaggi truffa a nome della Tari, l’allarme del sindaco: “Non richiamate quel numero”Sta circolando anche a Raffadali un nuovo tentativo di truffa tramite messaggi WhatsApp che invitano a contattare presunti uffici Tari per...