Il Comune di Dalmine ha pubblicato un avviso urgente per informare i residenti di messaggi fraudolenti che si presentano come comunicazioni ufficiali sulla tassa sui rifiuti. Questi messaggi contengono richieste di pagamento e spesso utilizzano numeri di telefono a costi elevati. Le autorità invitano a prestare attenzione e a non fornire dati personali o bancari a sconosciuti.

Il Comune di Dalmine ha diffuso un avviso urgente per segnalare ai propri residenti la circolazione di messaggi fraudolenti che simulano irregolarità nella posizione della TARI. Il tentativo di raggiro, che utilizza tecniche di manipolazione psicologica, mira a indurre i cittadini a ricontattare numeri telefonici a tariffazione speciale attraverso comunicazioni che vantano presunte pendenze con il tributo sui rifiuti. L’inganno digitale dietro l’allerta sulla tassa rifiuti. Un messaggio dal contenuto generico e volto a generare allarmismo sta colpendo la popolazione locale, dichiarando che la situazione relativa alla TARI non risulta regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa TARI a Dalmine: allarme vishing con finti debiti e numeri costosi

Allarme truffa: numeri costosi colpiscono i cittadini del FriuliLa truffa del Richiama il Cup: come funziona e perché colpisce proprio ora Un nuovo allarme truffa sta circolando in Friuli Venezia Giulia, e questa...

Leggi anche: Dalmine, il Comune lancia l’allarme truffe: occhio ai falsi messaggi sulla Tari

Dalmine, il Comune lancia l’allarme truffe: occhio ai falsi messaggi sulla TariIl meccanismo è quello tipico del cosiddetto vishing, una forma di phishing telefonico che sfrutta il senso di urgenza e la paura di sanzioni per spingere i cittadini ad agire senza verificare l’aut ... bergamonews.it

La truffa corre con l’sms sulla Tari, i Comuni e Amiu mettono in guardia i contribuenti: Non rispondeteAttraverso i canali social l’azienda dei rifiuti e le amministrazioni come Genova e Rossiglione cercano di bloccare il raggiro ... ilsecoloxix.it