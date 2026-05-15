Allarme incendi in provincia | due autovetture in fiamme a poche ore di distanza
Nella provincia si sono verificati due incendi di autovetture durante la notte, a circa un’ora di distanza uno dall’altro. I roghi sono scoppiati in due comuni diversi, entrambi nel territorio salentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le auto coinvolte. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi. Le autorità stanno indagando sulle cause dei due incendi e sui possibili collegamenti tra gli eventi.
LECCE – Due incendi avvenuti nel corso della notte, a distanza di poco più di un’ora l’uno dall’altro, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi in altrettanti comuni della provincia piuttosto distanti fra loro, nell’ennesima notte di fuoco salentina.Il primo episodio si è verificato intorno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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