Allarme incendi in provincia | due autovetture in fiamme a poche ore di distanza

Nella provincia si sono verificati due incendi di autovetture durante la notte, a circa un’ora di distanza uno dall’altro. I roghi sono scoppiati in due comuni diversi, entrambi nel territorio salentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le auto coinvolte. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi. Le autorità stanno indagando sulle cause dei due incendi e sui possibili collegamenti tra gli eventi.

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