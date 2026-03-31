Vento forte nel Vco due incendi in poche ore | vigili del fuoco al lavoro a Omegna e Macugnaga

Nel Vco, domenica 29 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in due diversi interventi a causa di incendi scaturiti in breve tempo l’uno dall’altro. Le fiamme si sono sviluppate a Omegna e a Macugnaga, con il vento che ha contribuito alla diffusione del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e hanno coinvolto le squadre locali.

Due interventi nel giro di poche ore per i vigili del fuoco del Vco, impegnati domenica 29 marzo in due distinti principi di incendio, favoriti anche dal vento che in questi giorni sta interessando il territorio. Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 29 marzo, intorno alle 17, tra le località Alpe Colla e Germagno, nei pressi di Omegna. Qui le squadre dei vigili del fuoco, insieme ai volontari Aib del Piemonte, sono intervenute per un principio di incendio boschivo. Le fiamme sono state rapidamente circoscritte e poi spente grazie al lavoro congiunto delle squadre a terra. Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, limitando i danni all’area interessata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Vento forte nel Vco, due incendi in poche ore: vigili del fuoco al lavoro a Omegna e Macugnaga Articoli correlati Tre incendi auto in poche ore: nottata impegnativa per i vigili del fuocoPrima un intervento a Cellino San Marco e poi a Brindisi, dove sono stati coinvolti due veicoli: cause in fase di accertamento CELLINO SAN... Vento forte, alberi pericolanti a Basilicanova: vigili del fuoco al lavoroIl forte vento, in corso dalle prime ore della mattinata, ha provocato alcuni disagi. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Forti raffiche di vento, al Tecnoparco danni alla copertura di uno degli stabili; Ancora vento forte su novarese e Vco: raffiche fino a 80 chilometri orari; Vento forte nel Vco: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco; Vento forte in arrivo su novarese e Vco: raffiche fino a 80 chilometri orari. Raffiche di vento fino a 90 km/h, a Milano scatta l'allerta meteo. Il Comune: Evitare parchi e le zone alberateNonostante l'allerta per il vento, il cielo su Milano resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 16°C, come rivela 3bMeteo. milanotoday.it Fase di attenzione per vento forte su zone montane e pedemontane del Veneto fino alla mezzanotte dell’1 aprile. #veronanetwork - facebook.com facebook DOMANI ALLERTA ARANCIONE PER VENTO FORTE È stata emessa per tutta la giornata di domani, giovedì 26 marzo, un'allerta arancione in quanto sono previste forti raffiche di vento sul nostro territorio (IM-09). Invitiamo tutti a prestare attenzione. x.com