Due uomini di circa quarant’anni sono deceduti a poche ore di distanza in località vicine, suscitando grande dolore nella comunità. Entrambi erano noti nel territorio e avevano un legame stretto tra loro, anche se i dettagli sulla relazione non sono stati resi noti pubblicamente. La malattia ha colpito duramente queste persone, che erano considerate parte attiva e integrate nel tessuto locale. La notizia ha portato sconforto tra familiari, amici e conoscenti.

? Punti chiave Chi erano Fabio e Matteo e quale legame li univa?. Come ha colpito la malattia due uomini così integrati nel territorio?. Quali sono i dettagli sulle cerimonie per dare l'ultimo saluto?. Perché la scomparsa di questi due quarantenni ferisce l'intera comunità?.? In Breve Funerale Matteo Collini giovedì alle 14.30 presso la cattedrale di Sant'Andrea.. Funerale Fabio Acerbi venerdì pomeriggio presso la cattedrale di Sant'Andrea.. Matteo Collini era un cuoco stimato, figlio di Ernesto e fratello di Giusi.. Fabio Acerbi lavorava come progettista e direttore lavori presso la Sea srl.. Asola piange due dei suoi figli a poche ore di distanza dopo che una grave malattia ha strappato alla comunità Fabio Acerbi e Matteo Collini, entrambi quarantenalni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asola, lutto straziante: due quarantenni muoiono a poche ore di distanza

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