Allarme ciliegie a Bari il maltempo devasta il 70% dei raccolti in provincia

Nella provincia di Bari, il maltempo di questa primavera ha provocato danni significativi ai raccolti di ciliegie. Le condizioni atmosferiche avverse, caratterizzate da grandinate e nubifragi frequenti, hanno compromesso circa il 70% della produzione totale. In particolare, nei frutteti, si sono persi circa due frutti su tre, con conseguenti ripercussioni sulla quantità di ciliegie raccolte rispetto alle annate precedenti. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli agricoltori della zona.

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