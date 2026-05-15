Allarme ciliegie a Bari il maltempo devasta il 70% dei raccolti in provincia
Nella provincia di Bari, il maltempo di questa primavera ha provocato danni significativi ai raccolti di ciliegie. Le condizioni atmosferiche avverse, caratterizzate da grandinate e nubifragi frequenti, hanno compromesso circa il 70% della produzione totale. In particolare, nei frutteti, si sono persi circa due frutti su tre, con conseguenti ripercussioni sulla quantità di ciliegie raccolte rispetto alle annate precedenti. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli agricoltori della zona.
Produzioni distrutte per il 70% dall'instabilità atmosferica di questa primavera, segnata da grandine e nubifragi: nei raccolti di ciiliegie, si registra la perdita di 2 frutti su 3. Lo scenario apocalittico è denunciato da Coldiretti Puglia: il maltempo ha colpito duramente le ciliegie in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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