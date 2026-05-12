Ciliegie disastro in provincia di Bari | piogge e vento affondano i raccolti
Le recenti piogge intense e i venti forti hanno provocato danni ai campi di ciliegie nella provincia di Bari, compromettendo i raccolti di questa stagione. Le condizioni meteorologiche avverse sono state registrate nelle ultime settimane, influendo sulla produzione locale di frutta. La situazione riguarda principalmente i territori del Sud-Est barese, dove i produttori si trovano ad affrontare difficoltà legate alla perdita di parte del raccolto.
La stagione dell'oro rosso pugliese parte in salita, travolta da un’ondata di maltempo che rischia di mettere in ginocchio i produttori del Sud-Est barese. All’avvio della campagna cerasicola, Coldiretti Puglia lancia un grido d’allarme: la varietà Bigarreau è stata compromessa fino al 40% a.🔗 Leggi su Baritoday.it
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