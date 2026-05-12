Ciliegie disastro in provincia di Bari | piogge e vento affondano i raccolti

Le recenti piogge intense e i venti forti hanno provocato danni ai campi di ciliegie nella provincia di Bari, compromettendo i raccolti di questa stagione. Le condizioni meteorologiche avverse sono state registrate nelle ultime settimane, influendo sulla produzione locale di frutta. La situazione riguarda principalmente i territori del Sud-Est barese, dove i produttori si trovano ad affrontare difficoltà legate alla perdita di parte del raccolto.

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