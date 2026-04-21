Allarme parrocchetti nella provincia di Bari | Distruggono i raccolti la Regione intervenga

Nella provincia di Bari, i parrocchetti sono passati dall’essere semplici uccelli esotici a rappresentare una minaccia concreta ai raccolti agricoli. Secondo le segnalazioni di agricoltori e residenti, questi uccelli stanno causando danni significativi alle colture, spingendo a chiedere un intervento immediato da parte delle autorità regionali. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi vive e lavora nelle aree rurali della zona.