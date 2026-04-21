Allarme parrocchetti nella provincia di Bari | Distruggono i raccolti la Regione intervenga
Nella provincia di Bari, i parrocchetti sono passati dall’essere semplici uccelli esotici a rappresentare una minaccia concreta ai raccolti agricoli. Secondo le segnalazioni di agricoltori e residenti, questi uccelli stanno causando danni significativi alle colture, spingendo a chiedere un intervento immediato da parte delle autorità regionali. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi vive e lavora nelle aree rurali della zona.
Non sono più solo una nota di colore esotico nei parchi cittadini, ma una vera e propria minaccia per l’economia rurale della Terra di Bari. La crescente diffusione dei parrocchetti sta mettendo in ginocchio diverse aree della provincia. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso.🔗 Leggi su Baritoday.it
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