L’impianto nucleare di Natanz, uno dei principali in Iran, è stato colpito durante raid condotti da Stati Uniti e Israele. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha comunicato che non si può escludere la possibilità di fuoriuscite di materiale radioattivo. L’attacco ha coinvolto strutture cruciali del sito, senza che siano stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze immediate.

L’impianto nucleare iraniano di Natanz, tra i principali del paese, è stato colpito durante i raid di Stati Uniti e Israele. “Ieri hanno attaccato di nuovo gli impianti nucleari pacifici e protetti dell’Iran”, ha dichiarato l’ambasciatore di Teheran all’Aiea Reza Najafi ai giornalisti durante una riunione del consiglio dei governatori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, composto da 35 nazioni. Alla domanda di Reuters su quali impianti fossero stati colpiti, Najafi ha risposto: “Natanz”. “Per quanto riguarda lo stato degli impianti nucleari in Iran – aveva detto poco prima il direttore dell’agenzia per l’energia atomica Rafael... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, colpito l’impianto nucleare di Natanz. L’Aiea: “Non possiamo escludere fuoriuscite di materiale radioattivo”

