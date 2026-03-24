Nel Mare di Norvegia si registra ancora la presenza di materiale radioattivo proveniente da un sottomarino nucleare sovietico affondato nel 1989. Le autorità hanno confermato che l’unità, risalente all’epoca della Guerra Fredda, rilascia ancora sostanze radioattive nelle acque profonde. Le operazioni di monitoraggio continuano per valutare la portata dell’inquinamento e le eventuali conseguenze sull’ambiente marino.

Roma, 24 marzo 2026 – Un sottomarino nucleare sovietico dell’epoca della Guerra Fredda continua a rappresentare una minaccia silenziosa nelle profondità dell’oceano. Si tratta del K-278 Komsomolets, affondato nel 1989 nel Mare di Norvegia, che secondo una recente indagine starebbe ancora rilasciando materiale radioattivo. L’allarme arriva da uno studio pubblicato sulla rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) e guidato dal radioecologo marino Justin Gwynn per conto dell’Autorità norvegese per la sicurezza dalle radiazioni e del nucleare. Si è inabissato per un incendio. Il Komsomolets affondò 37 anni fa, esattamente il 7 aprile 1989, a seguito di un incendio a bordo, portando con sé un reattore nucleare e due siluri nucleari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme nel Mare di Norvegia: un sottomarino nucleare sovietico affondato nel 1989 rilascia ancora materiale radioattivo

Articoli correlati

Sottomarino nucleare sovietico affondato nel 1989 rilascia materiale radioattivo nelle profondità marineI ricercatori hanno quantificato l'impatto delle emissioni di materiale radioattivo dal sottomarino sovietico K 278 Komsomolets, affondato nel Mar di...

Iran, colpito l’impianto nucleare di Natanz. L’Aiea: “Non possiamo escludere fuoriuscite di materiale radioattivo”L’impianto nucleare iraniano di Natanz, tra i principali del paese, è stato colpito durante i raid di Stati Uniti e Israele.

Approfondimenti e contenuti su Allarme nel Mare di Norvegia un...

Temi più discussi: Upstream Norvegia, Equinor scopre greggio; Equinozio di sole, poi l'allarme temporali e grandinate: da quando, il meteo; Epatite A in Campania: emergenza legata ai molluschi crudi. Dalla Regione più controlli e precauzioni; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar.

Navi da guerra Nato a nord della Norvegia (dove navigano tre sottomarini nucleari russi): rischio escalationLe navi da guerra della Nato che venerdì si trovavano a est di Capo Nord avevano già salpato all'inizio di questa settimana insieme al gruppo d'attacco USS Gerald R Ford della Marina statunitense, che ... ilmessaggero.it

Caccia ai sottomarini russi nelle acque del grande Nord: allarme alle Lofoten, le isole dello stoccafissoLe forze armate statunitensi, britanniche e norvegesi hanno avviato un’importante operazione antisommergibile nel Mare di Norvegia, utilizzando aerei da pattugliamento marittimo. La flottiglia di ... blitzquotidiano.it

Il sottomarino sovietico K-278 “Komsomolets” perde materiale radioattivo nel Mare di Norvegia: nuovo studio quantifica le fughe Un nuovo studio pubblicato su PNAS conferma che il sottomarino nucleare sovietico K-278 Komsomolets, affondato nel 1989 a 1.6 - facebook.com facebook

Sea Sisters, dalla Puglia alla Norvegia storie di donne unite dal mare. Il film di Brunella Filì in anteprima al Bif in concorso nella sezione Meridiana #ANSA x.com