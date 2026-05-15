A Carraia, nel quartiere di Empoli, si sono verificati numerosi furti e tentativi di intrusione nelle case nelle ultime settimane. I residenti manifestano preoccupazione a causa della frequenza di questi episodi, che hanno coinvolto diverse abitazioni. La situazione ha generato tensione tra gli abitanti, che chiedono interventi immediati alle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza nella zona. La serie di episodi ha portato alla diffusione di un senso di insicurezza tra i cittadini del quartiere.

Empoli, 15 maggio 2026 – C’è molta preoccupazione tra i residenti del quartiere di Carraia per la raffica di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni avvenuti nelle ultime settimane. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa quando tre vetture parcheggiate in via Carraia sono state aperte dai ’soliti ignoti’ alla ricerca di qualcosa di valore. Bottini spesso magri, che lasciano però danni e soprattutto alimentano paura, frustrazione, rabbia. “Viviamo ormai con un forte senso di insicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne – spiegano gli stessi residenti che si sono riuniti in un comitato – La percezione diffusa è quella di una presenza insufficiente di controlli sul territorio e di una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente, dato che chi delinque resta quasi sempre impunito”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme a Carraia. “Raffica di furti, così non viviamo”

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