Nella zona di Empoli si sono verificati diversi furti in auto e abitazioni, con un incremento nelle segnalazioni. Tra i vari episodi, un furto ha coinvolto una fede nuziale appartenente a una donna deceduta, sottratta da una carraia. La vittima ha riferito di aver perso un oggetto di grande valore affettivo e ha espresso il suo dolore per l’accaduto.

EMPOLI "Stavolta hanno portato via la cosa a cui tenevo di più: la fede della mia cara moglie scomparsa. Era un suo ricordo e mi dispiace molto". È affranto, quasi rassegnato Raffaello Marini, ma non certo intimidito dalla nuova ’visita’ dei ladri, avvenuta lunedì scorso intorno all’ora di cena in via Torricelli. Il tempo – appena mezz’ora – di fare un salto dalla figlia che abita a pochi chilometri di distanza, tanto è bastato per ritrovare la casa a soqquadro e gli effetti più preziosi spariti. "Sono uscito alle 20.20 e rientrato alle 20.50 – racconta la vittima – e quando ho messo la chiave nella toppa mi sono accorto che dall’interno era stato messo il gancio di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di furti in auto e abitazioni. Carraia nel mirino dei malviventi: "Rubata la fede nuziale, che dolore"

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