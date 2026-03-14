Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del Tiepolo

Domenica 19 aprile si svolge una visita guidata al Duomo di Santa Tecla ad Este, durante la quale si potranno ammirare la Pala del Tiepolo e la figura velata di Antonio Corradini. L’evento permette di scoprire l’arte e l’architettura veneziana del Settecento presenti nell’edificio. L’iniziativa è aperta a chi desidera conoscere più da vicino uno dei principali tesori artistici della città.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Nel corso della visita potrete osservare da un punto di vista privilegiato la grande tela dipinta da Giambattista Tiepolo, per apprezzarne la tecnica pittorica, i colori e le suggestive atmosfere che resero il pittore celebre in tutta Europa. Il percorso offrirà inoltre l’opportunità di conoscere il significato del suggestivo gruppo scultoreo realizzato da Antonio Corradini, artista conosciuto per le sue figure velate. Unisciti a noi e vivi un'esperienza unica tra arte e storia nel cuore di Este!??Prenotazione consigliata: forms. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Aggiornamenti e notizie su Visita guidata alla scoperta del Duomo...

Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del TiepoloUn capolavoro di Giambattista Tiepolo la particolare figura velata di Antonio Corradini e l’eleganza dell’architettura veneziana del Settecento: domenica 19 aprile vi aspettiamo al Duomo di Santa Tecl ... padovaoggi.it

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