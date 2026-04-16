Pozzuoli torna dopo oltre 40 anni l’antico crocifisso del XVIII secolo

Oggi, giovedì 16 aprile, alle ore 19.30, nella chiesa Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, si terrà la cerimonia di riaccoglienza dell’antico crocifisso risalente alla seconda metà del XVIII secolo. L’opera, di autore ignoto, torna dopo oltre 40 anni in un luogo che ne ospitò le prime esposizioni. La cerimonia segna il ritorno di un pezzo di storia religiosa e artistica alla comunità locale.

Oggi, giovedì 16 aprile, alle ore 19.30, dopo oltre 40 anni, l’antico crocifisso di autore ignoto, risalente alla seconda metà del XVIII secolo, ritorna nella chiesa Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli (Corso della Repubblica, n. 140). Previsti interventi musicali a cura della corale parrocchiale. Sarà inoltre possibile seguire la diretta dell’evento sulla pagina Facebook della parrocchia. Il crocifisso era stato portato via il 14 ottobre 1983, a seguito degli eventi sismici. Dopo accurate ricerche, è stato ritrovato dal parroco e dal direttore dell’Ufficio Beni Culturali nei depositi della basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Successivamente è stato riportato agli antichi splendori dalla Ambra Restauri.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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