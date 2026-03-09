Gruppo di lettura alla Passerini Landi | incontro su Maniac

Mercoledì 11 marzo alle 16 si svolgerà alla biblioteca Passerini Landi il settimo incontro del gruppo di lettura

Si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 16, alla biblioteca Passerini Landi, il settimo appuntamento del gruppo di lettura "Trame in biblioteca". Al centro dell'incontro il libro di Benjamìn Labatut "Maniac" (Adelphi, 2023). Come sempre, la partecipazione è aperta a tutti, anche a chi non ha letto il libro. La trama: quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale John von Neumann concepisce il Maniac - un calcolatore universale che doveva, nelle intenzioni del suo creatore, "afferrare la scienza alla gola scatenando un potere di calcolo illimitato" -, sono in pochi a rendersi conto che il mondo sta per cambiare per sempre.

