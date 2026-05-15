Alla Baia del Re tre nuovi murales colorano il parco e i viali pedonali

Quattro nuove opere di street art sono state inaugurate questa mattina nella zona pedonale di via Macellari e sull’ingresso di via Perlasca, di fronte alla scuola De Amicis. I murales, realizzati con colori vivaci, raffigurano fiori e versi poetici, e sono stati creati nell’ambito di un bando comunale dedicato all’arte urbana. Le opere si trovano all’interno del parco della Baia del Re e sui muri di accesso alla zona.

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