Alla Baia del Re tre nuovi murales colorano il parco e i viali pedonali
Quattro nuove opere di street art sono state inaugurate questa mattina nella zona pedonale di via Macellari e sull’ingresso di via Perlasca, di fronte alla scuola De Amicis. I murales, realizzati con colori vivaci, raffigurano fiori e versi poetici, e sono stati creati nell’ambito di un bando comunale dedicato all’arte urbana. Le opere si trovano all’interno del parco della Baia del Re e sui muri di accesso alla zona.
Sbocciano fiori colorati e versi poetici sui muri del parco della Baia del Re: sono stati inaugurati questa mattina, nell’area pedonale di via Macellari e sul portale di accesso a via Perlasca, di fronte alla scuola De Amicis, i nuovi murales realizzati nell’ambito del bando comunale “UAU PC! –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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