A Bari, i viali del Parco Rossani stanno per ricevere nuove targhe che ricordano figure di spicco del giornalismo locale. Nei prossimi mesi, il parco subirà alcuni cambiamenti, con l’aggiunta di segnaletiche che identificano i personaggi onorati. La scelta delle targhe e le modifiche previste sono state annunciate ufficialmente, senza indicazioni sui motivi o sui criteri adottati per le nomine.

? Cosa scoprirai Chi sono i giornalisti che riceveranno le prime targhe nel parco?. Come cambierà il volto del Parco Rossani nei prossimi mesi?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio questo spazio verde per la memoria?. Quali nuovi nomi verranno celebrati nel prossimo itinerario culturale?.? In Breve Inaugurate targhe per Sciascia, Valentini, Gorjux, Gismondi, Castellaneta, Pirro, Rossano, Sbisà, Abbate e Lomaglio.. Prossime intitolazioni previste per Alba de Cespedes, Fortunata Dell'orzo e Cristina Casale.. Iniziativa legata alla giornata internazionale dedicata alla libertà di stampa del 4 maggio 2026.. Progetto trasforma viali e campi sportivi del Parco Rossani in hub culturale cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, viali del Parco Rossani intitolati a figure chiave del giornalismo

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