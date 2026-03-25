In meno di 24 ore si sono verificati tre incidenti stradali che hanno causato vittime nel centro della città. In seguito a questi eventi, sono stati annunciati l’installazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati nell’area compresa tra corso Garibaldi e corso Vittorio Emanuele. La polizia municipale ha comunicato questa decisione dopo le tragedie che hanno coinvolto due sorelle di nazionalità ucraina.

Dopo le recenti tragedie di corso Garibaldi e di corso Vittorio Emanuele arrivano i primi provvedimenti per le strade del centro cittadino Ci saranno nuovi attraversamenti pedonali rialzati nel centro di Napoli. Lo ha fatto sapere l'unità infortunistica della polizia municipale dopo le tragedie avvenute nei giorni scorsi tra corso Garibaldi e corso Vittorio Emanuele, in cui sono rispettivamente morte le sorelle ucraine Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova e il professor Italo Ferraro. Il responsabile dell’infortunistica Vincenzo Cirillo ha spiegato che saranno installati quattro attraversamenti pedonali proprio in corso Garibaldi, e altri quattro in corso Vittorio Emanuele, che si aggiungeranno ai due già esistenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Tre vittime della strada in 24 ore: arrivano nuovi attraversamenti pedonali rialzati

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