L’attore ha dichiarato che la tecnologia, in particolare l’Intelligenza Artificiale, può essere utilizzata sia per scopi positivi che negativi, sottolineando che al momento l’AI non ha ancora prevalso sul libero arbitrio umano. È tra i doppiatori del nuovo cartoon DisneyPixar “Jumpers - Un salto tra gli animali”, un progetto recente che coinvolge questa collaborazione.

Dal 5 marzo arriva nelle sale Jumpers - Un salto tra gli animali, che segue un po’ la scia del film di Miyazaki Pom Poko del 1994, in cui si affronta lo sviluppo urbano a danno dell’ambiente e degli animali. Nel cartoon di Daniel Chon, l’amante degli animali Mabel (la voce è di Tecla Insolia) cerca in tutti i modi di fermare la costruzione della tangenziale promossa dal sindaco Gerry (Francesco Prando): distruggerebbe l’habitat dove vivono i castori guidati da Re George (Giorgio Panariello). La tecnologia aiuta la 19enne caparbia a entrare nel corpo di un castoro, e a portare avanti la sua battaglia contro l’avidità degli umani. «Il film è un inno per un’intera generazione che cerca un modo per cambiare il mondo», afferma il regista a Roma, «siamo tutti animali interconnessi e responsabili del destino del pianeta». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgio Panariello: «Si può usare la tecnologia per armare o salvare il mondo. L’Intelligenza Artificiale per ora non ha preso il sopravvento e il libero arbitrio ce l’abbiamo ancora noi»

