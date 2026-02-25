Come in ‘un mondo a parte‘ Le famiglie di Paullo | Solo un bimbo di tre anni può salvare la materna

Una decisione improvvisa e inattesa ha portato alla chiusura della scuola d’infanzia di Paullo, minacciando il futuro di numerosi bambini. La causa principale risiede nella riduzione degli iscritti, che ha reso insostenibile il funzionamento dell’istituto. Le famiglie temono di perdere un punto di riferimento importante, mentre cercano soluzioni alternative. La loro preoccupazione cresce, in attesa di eventuali interventi da parte delle autorità scolastiche.

Solo un bambino di 3 anni può salvare la scuola d'infanzia di Paullo per il prossimo anno scolastico 2026-2027. Una storia che richiama alla mente 'Un mondo a parte', il film di due anni fa di Antonio Albanese e con Virginia Raffaele, entrambi maestri, che cercano di salvare la scuola di un piccolo paese sulle montagne abruzzesi per carenza di iscritti. Anche a Paullo, ad oggi, manca il numero legale previsto dall'ordinamento scolastico. Dopo l'appello di aprire le iscrizioni anche i bambini di due anni per evitare la chiusura della sezione unica, i genitori degli alunni che frequentano la materna hanno incontrato i rappresentanti istituzionali locali.