Alghero sfida il mondo | arriva l’Ironman 70.3 tra mare e natura
Alghero si prepara ad ospitare per la prima volta una gara di triathlon Ironman 70.3, con circa 3.000 atleti attesi da vari paesi. L'evento si svolgerà tra il mare e le aree naturali circostanti, coinvolgendo diverse zone della città e dei suoi dintorni. La manifestazione comporterà diverse modifiche alla viabilità e alle strutture ricettive, con l'obiettivo di gestire al meglio le esigenze di atleti, accompagnatori e pubblico. La pianificazione logistica riguarda anche il coordinamento tra autorità locali e organizzatori.
? Domande chiave Come cambierà il volto turistico di Alghero con questo evento?. Quali sfide logistiche dovrà affrontare la città per i 3000 atleti?. Dove si svolgeranno esattamente le tappe tra mare e natura?. Perché questa gara punta a trasformare l'offerta sportiva della Sardegna?.? In Breve 3000 atleti gareggeranno tra Lido San Giovanni, Porto Conte e centro storico.. Percorso prevede 1.900 metri di nuoto, 90 km di bici e 21,097 km di corsa.. Alghero Turismo punta al turismo sportivo d'élite per diversificare l'offerta stagionale.. L'evento mira a consolidare la capacità logistica della città nel Mediterraneo.. Il 7 giugno 2026 Alghero ospiterà la sua prima edizione dell’Ironman 70. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il mio Piano di Allenamento per l'Ironman di Alghero
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