Alghero sfida il mondo | arriva l’Ironman 70.3 tra mare e natura

Alghero si prepara ad ospitare per la prima volta una gara di triathlon Ironman 70.3, con circa 3.000 atleti attesi da vari paesi. L'evento si svolgerà tra il mare e le aree naturali circostanti, coinvolgendo diverse zone della città e dei suoi dintorni. La manifestazione comporterà diverse modifiche alla viabilità e alle strutture ricettive, con l'obiettivo di gestire al meglio le esigenze di atleti, accompagnatori e pubblico. La pianificazione logistica riguarda anche il coordinamento tra autorità locali e organizzatori.

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