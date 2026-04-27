IRONMAN 70.3 Venezia-Jesolo | quasi 3000 atleti pronti a sfidarsi il 3 maggio
Il 3 maggio si svolgerà l'IRONMAN 70.3 Venezia-Jesolo, una delle tappe più attese del circuito europeo. Quasi 3000 atleti provenienti da diversi paesi si preparano a competere in questa gara che coinvolge diverse località tra Jesolo, Cavallino, Eraclea e la laguna veneziana. La competizione attirerà partecipanti di varie nazionalità, pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo e panoramico.
'IRONMAN 70.3 Venezia-Jesolo: sabato 3 maggio, 2818 atleti provenienti da tutto il mondo si ritroveranno tra Jesolo, Cavallino, Eraclea e la laguna veneziana per una delle gare più spettacolari del circuito europeo.Il percorso — considerato il più veloce d'Europa — parte con 1,9 km di nuoto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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