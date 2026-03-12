Scontro auto-scooter | soccorsi e un ferito

Giovedì 12 marzo 2026, alle 9 del mattino, in corso Quadrio si è verificato un incidente tra un’auto e uno scooter. Lo scooter, in direzione ponente, si è scontrato quasi frontalmente con un’auto che stava svolta in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un ferito è stato trasportato in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale in corso Quadrio intorno alle ore 9 di giovedì 12 marzo 2026. Per ragioni in via di accertamento uno scooter che procedeva in direzione ponente si è scontrato semi-frontalmente con un'auto che percorreva la corsia opposta ed era in fase di svolta. Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza 3-278 del Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese insieme all'automedica Golf 4. Lo scooterista, un uomo di 60 anni, è finito contro il cofano della vettura ed è poi rovinato sull'asfalto, riportando varie escoriazioni alle gambe. Immobilizzato su tavola spinale, è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Scontro tra auto e scooter a Locri: ferito 25enne, intervento dei soccorsiUn giovane di venticinque anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel centro storico di Reggio Calabria, lungo via Spanò Bolani,...

Scontro tra scooter e auto: un feritoUn'ambulanza della Croce Bianca Genovese si trovava proprio davanti alla sede della Pubblica Assistenza quando è avvenuto il sinistro.

Incidente tragico a Pozzuoli, un morto e un ferito minorenni

Una selezione di notizie su Scontro auto

Temi più discussi: Violento scontro auto-moto sulla provinciale, in azione i soccorsi con l'elicottero: grave un centauro di 66 anni; Cavenago: cade con lo scooter sulla via Emilia, un 23enne soccorso con l’elicottero; Scontro auto-moto: padre e figlio di 6 anni in ospedale; Schianto in via Casaregis tra auto e moto: feriti un uomo e un minorenne, scattano i soccorsi in codice rosso -.

Corso Quadrio, scontro tra auto e scooter: ferito un 60enneL’incidente questa mattina in direzione ponente all’altezza di via della Marina. Lo scooterista è stato trasportato in codice verde al San Martino, illeso l'automobilista. Disagi alla viabilità già in ... lavocedigenova.it

Scontro auto-scooter: soccorsi e un feritoIncidente stradale in corso Quadrio intorno alle ore 9 di giovedì 12 marzo 2026. Per ragioni in via di accertamento uno scooter che procedeva in direzione ponente si è scontrato semi-frontalmente con ... genovatoday.it

Corso Quadrio, scontro tra auto e scooter: ferito un 60enne x.com

incidente tra auto e scooter all’incrocio tra viale Campi Elisi e via San Marco: scooterista a Cattinara ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/cronaca/scontro-tra-auto-e-scooter-all-incrocio-tra-viale-campi-elisi-e-via-san-marco-scooterista.html Tutte le n - facebook.com facebook