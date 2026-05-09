Nella prima mattinata, un'auto si è fermata in bilico sulla cunetta lungo la strada statale 55, provocando il ferimento dell'autista. I vigili del fuoco sono intervenuti per stabilizzare il veicolo e mettere in sicurezza l'area. Non è ancora chiaro cosa abbia portato l'automobilista a perdere il controllo del veicolo, né come siano riusciti i soccorritori a mettere in sicurezza l'auto in quella posizione instabile.

? Domande chiave Come sono riusciti i vigili del fuoco a stabilizzare l'auto?. Cosa ha causato la perdita di controllo del conducente all'alba?. Quali interventi correggeranno la pericolosità di quel tratto della SP 55?. In che condizioni si trova l'autista trasportato in ospedale?.? In Breve Incidente avvenuto alle ore 5:45 del mattino sulla strada provinciale 55.. Vigili del Fuoco di Alghero hanno stabilizzato l'auto prima dell'intervento del 118.. Ferito trasportato d'urgenza al Pronto soccorso di Alghero dopo l'estrazione dall'abitacolo.. Carabinieri impegnati nei rilievi per valutare segnaletica e manto stradale della zona.. Un uomo è rimasto ferito sulla provinciale 55 vicino ad Alghero dopo che la sua auto ha perso la traiettoria finendo in bilico sulla cunetta intorno alle 5:45 di questa mattina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alghero, auto in bilico sulla cunetta: ferito l’autista sulla SP 55

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