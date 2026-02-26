Milano, 26 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino resta in carcere. Per Il gip Domenico Santoro, l’assistente capo che ha sparato al ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri, piazzando poi una pistola finta accanto al cadavere per giustificare la reazione da legittima difesa, aveva la “volontà” di uccidere. E se lasciato in libertà – ha aggiunto il giudice nel provvedimento con cui ha disposto la custodia cautelare a San Vittore pur non convalidando il fermo per mancanza del pericolo di fuga – potrebbe “commettere ulteriori gravi reati della stessa specie, con l’uso di armi o di altri mezzi di violenza personale” o tentare di inquinare le prove minacciando i colleghi che inizialmente avevano sostenuto la sua versione e i testimoni che l’hanno smontata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinturrino resta in carcere: “Potrebbe commettere altri reati o inquinare le prove”. Sotto la lente della Procura finiscono ora i “silenzi” del commissariato Mecenate

Rogoredo, l’agente Cinturrino resta in carcere. La decisione del gip dopo l’interrogatorio: «Rischio che possa uccidere ancora e inquinare le prove»Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, resta in cella.

Carmelo Cinturrino resta in carcere, il giudice: “Può inquinare le prove e uccidere ancora”Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo a Milano, resterà in carcere: riconosciuto il pericolo di reiterazione...

Dentro al carcere di Rebibbia: come vivono i detenuti

Temi più discussi: Cinturrino resta in carcere, 'mente e usa metodi intimidatori'; Cinturrino resta in carcere, il poliziotto che ha ucciso il pusher si difende: Ho perso la testa, ma non prendevo soldi; Rogoredo, Cinturrino resta in carcere. Il gip: Nessuno spirito collaborativo. E lui attacca i colleghi: Da loro infamità; Caso Rogoredo, Cinturrino resta in carcere: Dai miei colleghi infamità.

Rogoredo, Cinturrino resta in carcere. Il gip: Nessuno spirito collaborativo. E lui attacca i colleghi: Da loro infamitàCarmelo Cinturrino resta in cella. Per l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri – ucciso con un colpo di pistola il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogo ... ilfattoquotidiano.it

Cinturrino resta in carcere, 'mente e usa metodi intimidatori'Non c'è dubbio che, quando ha sparato da quasi 30 metri a Abderrahim Mansouri, avesse la volontà di uccidere. E che con la versione di ieri ha continuato a mentire, ammettendo solo aspetti che risu ... ansa.it

Cinturrino resta in carcere: "Mente e usa metodi intimidatori". Lui attacca i colleghi: "Da loro infamità" https://gazzettadelsud.it/p=2176727 - facebook.com facebook

Cinturrino resta in carcere: "Metodi intimidatori". Leggi l'articolo x.com