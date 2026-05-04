Il legale della famiglia Marangon | Vittoria della nostra linea lo dovevamo ad Alex

Il legale della famiglia Marangon ha dichiarato che si tratta di una vittoria per la loro linea difensiva, sottolineando di aver insistito con la Procura affinché venisse effettuato l’esame del capello sui partecipanti. I risultati di questo esame, secondo il rappresentante legale, confermerebbero le loro posizioni e sono stati determinanti nel processo. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario legato al caso e alle relative analisi forensi.

«È una vittoria della nostra linea difensiva: siamo noi ad aver insistito con la Procura per l’esame del capello sui partecipanti e i risultati ci danno ragione». Stefano Tigani, legale della famiglia di Alex Marangon, commenta così i risultati della consulenza che dimostrerebbe che la quasi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

“È morto”. Addio ad Alex Zanardi, l’annuncio più triste della famigliaLa notizia che nessuno avrebbe mai voluto scrivere è arrivata come un colpo improvviso, capace di fermare il tempo e lasciare senza parole milioni di...

Bimbo trapiantato, il legale della famiglia presenta integrazione della querelaTempo di lettura: < 1 minutoIl legale della famiglia del bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, Francesco Petruzzi, ha presentato...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Mamma, ho paura di non tornare a casa: il bimbo della famiglia nel bosco e l'audio-choc in piena notte; Famiglia del bosco, secondo la perizia i genitori sono inadeguati. Per ora no al ricongiungimento; Vince la battaglia legale con l’Inps. Avrà accompagnamento e arretrati; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino.

Il legale della famiglia di Domenico, il bimbo morto per il cuore danneggiato: La sua cartella clinica è incompleta. Chi sono i sei indagatiAccelerano le indagini sulla morte del piccolo Domenico, deceduto per le conseguenze del trapianto di un cuore danneggiato. i Carabinieri del Nas sono tornati al Monaldi domenica per l’acquisizione di ... blitzquotidiano.it

Domenico morto dopo il trapianto, il legale della famiglia: Da Monaldi no risposte su risarcimentoDall'ospedale Monaldi di Napoli ancora nessuna risposta sul risarcimento alla famiglia del piccolo Domenico. E' questo il tema della lunga lettera firmata da Francesco Petruzzi, legale della famiglia ... adnkronos.com

Rudy Zerbi e gli scatti per celebrare la vittoria della sua squadra del cuore - facebook.com facebook

Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 2025/26 x.com