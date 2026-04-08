Alessandro Barbero quattro incontri al Salone del Libro 2026 | i temi e le date come e quando prenotarsi

Alessandro Barbero sarà presente alla prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2026 presso il Lingotto Fiere. Sono stati annunciati quattro incontri con l’autore, che si terranno nel corso della manifestazione. Le date e i dettagli su come prenotarsi sono stati resi noti attraverso il programma ufficiale della 38esima edizione, appena pubblicato.