Alessandro Barbero quattro incontri al Salone del Libro 2026 | i temi e le date come e quando prenotarsi
Alessandro Barbero sarà presente alla prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà dal 14 al 18 maggio 2026 presso il Lingotto Fiere. Sono stati annunciati quattro incontri con l’autore, che si terranno nel corso della manifestazione. Le date e i dettagli su come prenotarsi sono stati resi noti attraverso il programma ufficiale della 38esima edizione, appena pubblicato.
Alessandro Barbero al Salone Internazionale del Libro 2026, ovviamente, ci sarà. Fuori il programma della 38esima edizione che andrà in scena a Torino dal 14 al 18 maggio tra gli ampi spazi del Lingotto Fiere. Alessandro Barbero torna al Salone Internazionale del Libro 2026Tra i tanti ospiti già. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Salone del Libro di Torino 2026, dal 14 al 18 maggio: tema, novità e proposte per le scuole“Il mondo salvato dai ragazzini” è il filo conduttore della prossima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al...
Oscurato il video di Alessandro Barbero in cui spiega le ragioni del "no" al referendum: "Informazioni false o fuorvianti"Su alcune pagine che lo hanno ricondiviso è ancora accessibile, ma la sua visibilità è stata fortemente ridotta a causa di presunte informazioni...
Temi più discussi: Alessandro Barbero in Sudafrica con tre conferenze; Il successo della Storia in piazza, chiude con 15mila presenze; Altri due big attesi ad Alessandria: in arrivo Nek e Barbero; La Storia in Piazza. Naturalmente a Genova.
Alessandro Barbero, quattro incontri al Salone del Libro 2026: i temi e le date, come e quando prenotarsiAlessandro Barbero al Salone Internazionale del Libro 2026, ovviamente, ci sarà. Fuori il programma della 38esima edizione che andrà in scena a Torino dal 14 al 18 maggio tra gli ampi spazi del ... torinotoday.it
Alessandro Barbero in Sudafrica con tre conferenzeL'Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, il Consolato Generale d'Italia a Johannesburg e il Consolato d'Italia a Città del Capo, organizza ad aprile una ... ansa.it
SIAMO SCHIAVI DEI RICCHI Alessandro Barbero spiega come siano cambiati i tempi. #AlessandroBarbero #banche #potere - facebook.com facebook
Risposta al video di Alessandro Barbero x.com