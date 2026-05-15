Nel pomeriggio, ad Alessandria, sono previste piogge che porteranno un aumento dell’umidità nell’aria. Successivamente, le condizioni meteo cambieranno con il ritorno del cielo sereno durante il fine settimana. La quota neve, che si trova attualmente a quote più alte, scenderà drasticamente nel corso della giornata di domani. Questi cambiamenti climatici sollevano domande sulla percezione della temperatura in città, influenzata dall’umidità elevata e dalle variazioni di quota neve.

? Domande chiave Come influenzerà l'umidità estrema la temperatura percepita in città?. Perché la quota neve scenderà drasticamente domani?. Chi deve prestare particolare attenzione ai pollini nel weekend?. Quando inizierà il vero miglioramento del clima ad Alessandria?.? In Breve Venerdì 15 maggio umidità tra 63% e 98% con quota neve sopra 2.000 metri.. Sabato 16 maggio temperature fino a 21 gradi e neve a 1.400 metri.. Domenica 17 maggio cielo sereno con termometri tra 8 e 21 gradi.. Alta concentrazione di pollini di graminacee, amarantacee e oleacee per tutto il weekend.. Le piogge interesseranno l’area di Alessandria nel pomeriggio di questo venerdì 15 maggio, con temperature che oscilleranno tra i 9 e i 17 gradi prima del miglioramento previsto per il fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: piogge nel pomeriggio, poi il sereno nel weekend

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