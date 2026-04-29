Previsioni a Roma e nel Lazio nel weekend del primo maggio | pioggia e temperature in calo venerdì torna sereno

Nel fine settimana del primo maggio, le previsioni indicano un cambiamento nel clima della regione. Dopo alcune giornate caratterizzate da vento e pioggia tra mercoledì e giovedì, il meteo torna stabile e soleggiato venerdì. Le temperature, che si sono abbassate, si avvicinano ai valori tipici di questo periodo dell’anno. Questa situazione interesserà Roma e le zone circostanti, con condizioni meteorologiche che si manterranno stabili durante il weekend.

Vento e qualche pioggia fra mercoledì e giovedì, ma il primo maggio torna il sole: temperature in calo, tornano quelle stagionali. Le previsioni dal 30 aprile e al weekend.🔗 Leggi su Fanpage.it

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