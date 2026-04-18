Un sabato sereno poi nuvolosità in aumento e possibili piogge

Sabato in Lombardia si presenta inizialmente soleggiato grazie a un campo di alta pressione. Nel corso della giornata, le nuvole aumentano di intensità e si registrano possibili precipitazioni, soprattutto sui rilievi e nelle aree limitrofe. Le condizioni di tempo stabile vengono progressivamente sostituite da una maggiore copertura nuvolosa, che potrebbe portare a deboli piogge nel pomeriggio e in serata.

Il campo di alta pressione garantisce ancora condizioni di bel tempo sulla Lombardia, pur con qualche disturbo nuvoloso nelle ore più calde sui rilievi e sulle zone adiacenti ad essi. Da domenica la struttura stabilizzante tenderà ad elevarsi verso le Isole Britanniche, consentendo l’afflusso di correnti fresche dal Nord Europa sul proprio bordo orientale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Sabato 18 aprile 2026 Tempo Previsto: Condizioni di bel tempo con cieli poco nuvolosi. Transito di velature innocue nel corso della giornata da ovest. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso del rilievi nelle ore più calde.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Puntata Completa 10 Novembre ep.431

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