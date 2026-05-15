Gli allievi agenti di Alessandria hanno organizzato una giornata dedicata alla donazione di sangue, coinvolgendo anche attività sportive. La raccolta delle circa 150 sacche di sangue è stata coordinata da un team di professionisti del settore sanitario, che ha assicurato il corretto svolgimento dell'evento. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno potuto dedicarsi a sport e attività fisiche, creando un collegamento tra la donazione e l’attività motoria. La manifestazione si è svolta in un’area appositamente allestita in città.

? Punti chiave Come hanno fatto gli allievi a unire donazione e sport?. Chi ha coordinato la raccolta delle 150 sacche di sangue?. Perché il 233° corso ha vinto il premio alla maratona?. Quale impatto ha questo impegno sul rapporto con la città?.? In Breve 150 sacche raccolte sabato 9 maggio presso la sede comunale Avis di Alessandria. L'ispettore Mirko Oropallo ha coordinato la raccolta per l'associazione DonatoriNati Piemonte. 153 allievi del 233° corso hanno partecipato alla corsa StrAlessandria 2026. La scuola guidata da Elena Gola è stata premiata come gruppo più numeroso. Circa 150 sacche di sangue sono state raccolte sabato 9 maggio presso la sede comunale dell’Avis di Alessandria durante la terza giornata della Maratona del Donatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria: gli allievi agenti tra donazione di sangue e sport

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Ad Alessandria via alla Maratona del Donatore: coinvolti 150 allievi della Scuola di Polizia

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