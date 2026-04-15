Polizia di Stato | 150 allievi ad Alessandria per una maratona di sangue

Ad Alessandria, il 233° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato ha avviato un'iniziativa di solidarietà coinvolgendo i partecipanti in una maratona di donazioni di sangue. Sono circa 150 gli allievi che stanno partecipando a questa attività, inserita nel percorso di formazione, finalizzata a promuovere valori di aiuto e sensibilità sociale tra i futuri agenti.

Ad Alessandria, il 233° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato ha dato inizio a un percorso di solidarietà che coinvolge direttamente la formazione dei futuri operatori. La Maratona del donatore, iniziativa nata dalla sinergia tra l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e l’associazione DonatoriNatiPiemonte, vede protagonista il gruppo di circa 150 studenti della Scuola, affiancati dai docenti e dal personale del quadro permanente. Un calendario strutturato tra formazione e servizio sociale. L’impegno civile non si esaurisce in un singolo appuntamento, ma segue una programmazione precisa distribuita su tre momenti chiave. Dopo la prima tappa dell’11 aprile, il programma prevede un secondo incontro il 18 aprile e la conclusione del ciclo il 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polizia di Stato: 150 allievi ad Alessandria per una maratona di sangue Una maratona per donare sangue 2026 Notizie correlate Alex Schwazer torna in gara, mezza maratona ad AlessandriaAGI - Alex Schwazer, a 41 anni, torna in gara e questa volta lo fa in occasione di una storica 'prima' per la marcia, il Campionato italiano assoluto... Marcia, Orsoni e Fiorini vincono i primi tricolori della mezza maratona ad Alessandria. Schwazer si ritiraAd Alessandria assegnati i primi Campionati Italiani della nuova distanza di 21,097 km di marcia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: FST04-2026 - Trattativa diretta MePA per la fornitura di n. 22 confezioni da 20 kit antidroga DrugTest 5000, per le esigenze dei reparti della Polizia Stradale; Sicurezza e viabilità nel weekend di Pasqua: grande lavoro di presidio della Polizia locale con oltre 100 pattuglie schierate in 4 giorni; Ex palestra Lupo, iniziati i lavori di demolizione con provvedimenti di sicurezza e viabilità; Polizia, il bilancio del 2025: 21mila espulsioni, sequestri per 150 milioni e 13 tonnellate di droga. Polizia di Stato, un anno di attività in Trentino: 125 arresti e oltre 100mila controlliIn occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Questore Nicola Zupo, alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, ha tracciato ... rainews.it Due arresti della Polizia di Stato di Bologna per spaccio nei controlli in zona BarcaNel corso della serata del 13 aprile, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto due giovani nell’ambito di alcuni servizi di osservazione predisposti dalla Squadra Mobile in alcune note piaz ... sassuolo2000.it #Cronaca Scampia: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato - facebook.com facebook