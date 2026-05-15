Aldair | Dino Viola a Roma diceva di me | questo è diverso Ecco perché passai la fascia a Totti
Aldair racconta i momenti più significativi della sua lunga esperienza con la maglia giallorossa, tra cui il passaggio della fascia di capitano a Totti e il suo coinvolgimento nella conquista dello scudetto del 2001. Ricorda anche le parole di un dirigente storico della squadra, che gli avrebbe detto che lui rappresentava un modo diverso di essere capitano. In un'intervista a Fanpage, l’ex difensore brasiliano rivive quegli anni, tra emozioni e ricordi legati ai tifosi.
Dall'arrivo a Roma allo Scudetto del 2001, passando per il passaggio della fascia a Totti e l’amore infinito dei tifosi: Aldair si racconta a Fanpage.it dopo l'uscita del documentario “Aldair-Cuore giallorosso”. Un viaggio intimo nella vita del difensore brasiliano diventato leggenda romanista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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