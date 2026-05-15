Aldair | Dino Viola a Roma diceva di me | questo è diverso Ecco perché passai la fascia a Totti

Aldair racconta i momenti più significativi della sua lunga esperienza con la maglia giallorossa, tra cui il passaggio della fascia di capitano a Totti e il suo coinvolgimento nella conquista dello scudetto del 2001. Ricorda anche le parole di un dirigente storico della squadra, che gli avrebbe detto che lui rappresentava un modo diverso di essere capitano. In un'intervista a Fanpage, l’ex difensore brasiliano rivive quegli anni, tra emozioni e ricordi legati ai tifosi.

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