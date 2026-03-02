Perché le iene ridono | cos'è il giggle e cosa significa questo verso
Le iene maculate emettono un suono che sembra una risata, chiamato “giggle”, ma in realtà si tratta di un segnale sociale complesso. Questo verso rivela informazioni su età, sesso, identità e ruolo all’interno del gruppo, contribuendo a mantenere l’ordine sociale tra gli esemplari. Il “giggle” non è un semplice richiamo, ma uno strumento di comunicazione dettagliato utilizzato nelle dinamiche della colonia.
La celebre "risata" della iena maculata è in realtà un segnale sociale molto complesso: il giggle comunica età, sesso, identità e posizione sociale all'interno del clan.
