Perché le iene ridono | cos'è il giggle e cosa significa questo verso

Le iene maculate emettono un suono che sembra una risata, chiamato “giggle”, ma in realtà si tratta di un segnale sociale complesso. Questo verso rivela informazioni su età, sesso, identità e ruolo all’interno del gruppo, contribuendo a mantenere l’ordine sociale tra gli esemplari. Il “giggle” non è un semplice richiamo, ma uno strumento di comunicazione dettagliato utilizzato nelle dinamiche della colonia.

La celebre “risata” della iena maculata è in realtà un segnale sociale molto complesso: il giggle comunica età, sesso, identità e posizione sociale all’interno del clan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa significa quando il cane morde l’aria all’improvviso: cos’è il “fly biting” e perché lo faIl fly biting è un comportamento in cui il cane scatta e morde l'aria, come se stesse tentando di afferrare una mosca.

Il delfino “cammina” con la coda sull’acqua: cos’è il “tail-walking” e perché è così raroUn video rarissimo mostra un delfino che "cammina" in verticale sull'acqua con la coda.