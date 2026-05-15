Alcantara il deficit raddoppia | UGL Chimici lancia l’allarme a Narni

L’azienda di Narni sta affrontando un incremento del deficit, che ora si attesta a un livello doppio rispetto al passato. La sigla sindacale UGL Chimici ha diffuso un allarme sulla situazione finanziaria, sottolineando che le nuove strategie messe in atto non sono riuscite a bloccare il calo del capitale. La questione riguarda direttamente la tenuta dei posti di lavoro e la sostenibilità futura dell’impresa. La situazione viene monitorata da vicino da parte delle parti coinvolte.

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