Puglia terza per mobilità sanitaria Ugl Salute lancia allarme | Sconfitta per sistema regionale

L’Ugl Salute denuncia che i dati più recenti mostrano la Puglia al terzo posto in Italia per mobilità sanitaria passiva, evidenziando una situazione che richiede attenzione immediata. La regione registra un alto numero di spostamenti di pazienti verso altre aree per cure e servizi sanitari. La notizia mette in luce una problematica concreta nel sistema sanitario regionale, che appare in difficoltà nel garantire prestazioni interne.

Giuseppe Mesto, segretario regionale della Ugl Salute Puglia, e Alessandro Galizia, dirigente regionale, commentando i recenti dati sui flussi sanitari interregionali?"I recenti dati che certificano la Puglia al terzo posto in Italia per mobilità sanitaria passiva rappresentano un campanello d'allarme che non può più essere ignorato. Centinaia di migliaia di cittadini pugliesi continuano a essere costretti a varcare i confini regionali per veder garantito il proprio diritto alla salute, alimentando un fenomeno che impoverisce il nostro territorio sia dal punto di vista economico che sociale".?A dichiararlo sono Giuseppe Mesto, segretario regionale della Ugl Salute Puglia, e Alessandro Galizia, dirigente regionale, commentando i recenti dati sui flussi sanitari interregionali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

“Una sconfitta dello Stato”, Schillaci e la mobilità sanitaria“Quando un cittadino sale su un treno per farsi operare a mille chilometri da casa perché nella sua Regione non ci sono le competenze, non è mobilità...

Sanità regionale, Ugl salute denuncia "il gravissimo abbandono del personale 118"Perricone: “Se nell’immediato non riceveremo rassicurazioni concrete e atti formali, ci rivolgeremo alle autorità competenti.

Altri aggiornamenti su Ugl Salute

Il disavanzo della sanità in Puglia è di 369 milioni di euroIl disavanzo della sanità in Puglia, relativo al 2025, ammonta a 369 milioni di euro. La cifra è emersa nell'incontro di verifica tra la struttura tecnica del Dipartimento Salute della Regione Puglia ... rainews.it

Sanità, cure fuori regione: Puglia terza in Italia per mobilità passivaSecondo la Fondazione Gimbe, la regione ha un passivo di oltre 253 milioni di euro, peggio solo di Calabria e Campania ... msn.com