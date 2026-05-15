Alcantara bilancio in rosso di 19 milioni | l’allarme dell’Ugl

Il bilancio di Alcantara chiude con una perdita di 19 milioni di euro, secondo quanto comunicato dall’Ugl. La notizia solleva dubbi su come questa situazione influirà sui premi dei lavoratori e sui salari. La direzione ha già messo in atto alcune strategie di rilancio, ma finora risultano inefficaci. L’azienda sta affrontando un periodo difficile, e le difficoltà finanziarie sono evidenti nei risultati pubblicati. La questione riguarda anche le ripercussioni sul personale e sulla stabilità occupazionale.

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? Domande chiave Come influirà il deficit di 19 milioni sui premi dei lavoratori?. Perché le strategie di rilancio finora adottate dalla direzione sono fallite?. Chi dovrà intervenire per evitare il collasso sociale del comparto chimico?. Quali misure concrete presenteranno i sindacati durante l'incontro con i vertici?.? In Breve Perdita di 19 milioni di euro incide sui premi di partecipazione dei lavoratori.. Cicli di cassa integrazione colpiscono il personale da oltre due anni.. Crisi minaccia l'intero comparto chimico tra le zone di Terni e Narni.. Ugl chimici richiede incontro urgente ai vertici per nuove strategie organizzative.. Il bilancio consuntivo dell’anno 2025 per il sito Alcantara rivela un indice di redditività in territorio negativo di 19 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alcantara, bilancio in rosso di 19 milioni: l’allarme dell’Ugl ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Avellino, bilancio in rosso: vendite patrimoniali per 34 milioni? Punti chiave Quali beni comunali verranno venduti per coprire il buco di bilancio? Come influirà la vendita dello Stadio Partenio sulle tasche dei... Aziende sanitarie, bilancio 2025 in rosso di 70 milioni: "Obiettivo pareggio quest'anno"Bilanci delle Aziende sanitarie ferraresi: continua il percorso di governo dei conti che porterà nell’anno 2026 ad un risultato di pareggio nella...