Avellino bilancio in rosso | vendite patrimoniali per 34 milioni

Il comune di Avellino ha annunciato una perdita di bilancio di circa 34 milioni di euro, che sarà coperta attraverso la vendita di alcuni beni comunali. Tra le proprietà messe all’asta ci sono alcuni immobili e aree di proprietà pubblica. La vendita dello Stadio Partenio rappresenta una delle operazioni previste, con possibili ripercussioni sui servizi offerti ai cittadini e sull’utilizzo futuro della struttura.

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? Punti chiave Quali beni comunali verranno venduti per coprire il buco di bilancio?. Come influirà la vendita dello Stadio Partenio sulle tasche dei cittadini?. Chi dovrà decidere l'entità delle cessioni patrimoniali dopo le elezioni?. Perché la pressione fiscale è stata portata ai massimi livelli consentiti?.? In Breve Piano alienazioni prevede vendita di beni per oltre 34 milioni di euro.. Stadio Partenio e Conservatorio Cimarosa valutati rispettivamente 5,5 e 4 milioni di euro.. Elezioni comunali previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026.. Vendita prevista di alloggi popolari in via De Venuta e Piazza Garibaldi.. La commissaria straordinaria Giuliana Perrotta ha approvato il rendiconto che consegna ad Avellino un disavanzo di circa 18 milioni di euro, pur avendo ottenuto un recupero di 9 milioni attraverso tagli e accantonamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino, bilancio in rosso: vendite patrimoniali per 34 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aziende sanitarie, bilancio 2025 in rosso di 70 milioni: "Obiettivo pareggio quest'anno"Bilanci delle Aziende sanitarie ferraresi: continua il percorso di governo dei conti che porterà nell’anno 2026 ad un risultato di pareggio nella... Leggi anche: Ausl Romagna, rosso di 17,9 milioni: "Pareggio di bilancio nel 2026"