Aziende sanitarie bilancio 2025 in rosso di 70 milioni | Obiettivo pareggio quest' anno

Le aziende sanitarie della provincia hanno presentato i bilanci relativi al 2025, che si chiudono con un deficit di circa 70 milioni di euro. Per il 2026, l’obiettivo è raggiungere un pareggio di bilancio, proseguendo nel percorso di riduzione dello scarto tra costi e ricavi. La strategia di gestione dei conti si concentra sulla stabilità finanziaria e sulla correzione delle differenze accumulatesi negli anni precedenti.

Bilanci delle Aziende sanitarie ferraresi: continua il percorso di governo dei conti che porterà nell’anno 2026 ad un risultato di pareggio nella chiusura del bilancio d’esercizio, continuando un’azione orientata alla riduzione dello scostamento tra costi e ricavi, in linea con l’andamento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Parma, conti in forte risalita: nel 2025 il rosso scende a 1,4 milioni e il pareggio di bilancio si avvicinaCalciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El... Bilancio Comune di Bologna 2025: avanzo da 70 milioni e record di investimentiIl rendiconto si chiude con conti solidi: crescono entrate e spese per sociale e scuola, mentre il 2025 segna l’anno chiave degli investimenti legati... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aziende sanitarie di Parma verso il pareggio di bilancio a fine 2026. In tre anni deficit azzerato: dai -24,2 milioni di euro del 2024 ai 16,2 milioni di euro nel 2025 fino al pareggio 2026; Aziende sanitarie, bilancio 2025 in rosso di 70 milioni: Obiettivo pareggio quest'anno; Sanità ferrarese: pareggio di bilancio nel 2026, in linea con la Regione; Bilancio preventivo della sanità regionale: chiusura in pareggio. Bilanci preventivi 2026 delle Aziende sanitarie modenesi: in due anni conti risanatiLe Aziende sanitarie modenesi proseguono nel percorso di risanamento dei conti, con i bilanci preventivi 2026 che vanno verso la chiusura in pareggio. I due documenti sono stati deliberati nella giorn ... sassuolo2000.it Ausl Romagna, bilancio 2026 verso il pareggio: focus su personale e servizi sul territorioCon Delibera n. 143 del 15 aprile 2026 l’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2026 che punta a consolidare il percorso di risanamento intrapreso a livello ... ravennawebtv.it Sanità parmense: verso il pareggio di bilancio nel 2026 e tanti investimenti tra ospedale e territorio Le Aziende sanitarie di Parma proseguono il percorso di risanamento dei conti, con una progressiva riduzione del disavanzo: dai 24,2 milioni di euro del 2024 - facebook.com facebook Concorsi Collaboratore e Assistente Amministrativo nelle Aziende Sanitarie Locali – KIT di preparazione 2026 Manuale per la preparazione + Quiz Commentati #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #ASL Lo trovi qui: bit.ly/4vxKRJ5 x.com